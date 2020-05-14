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    ДКЗ: куда обращаться жителям столицы для трудоустройства

    14 Мая 2020, 18:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках «Дорожная карта занятости 2020-21» планируется трудоустроить более 15 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата г. Нур-Султана.

    По поручению Президента Казахстана в столице началась реализация инфраструктурных проектов «Дорожная карта занятости 2020-21».

    «В рамках проекта мы планируем трудоустроить более 15 тысяч человек. Через Центр занятости планируем устроить на работу почти 8 тыс. человек. Сейчас Центр занятости работает по следующему алгоритму: центр осуществляет подбор специалистов необходимой квалификации и направляет их на собеседование к работодателям», – сообщил руководитель КГУ «Центр занятости населения акимата города Нур-Султан» Бакытбек Кабжанов.

    В рамках «Дорожной карты занятости», отметил Б. Кабжанов, востребованы вакансии операторов разметочной машины, водителей грузовых машин. Сейчас заработная плата в рамках карты составляет от 85 тысяч и выше.

    В рамках ДКЗ уже трудоустроено порядка 1,5 тыс. человек.

    «Для того чтобы трудоустроиться через «ДКЗ 2020-21», необходимо обратиться в Центр занятости населения, у нас есть оперативный штаб по этому вопросу. Мы расположены в бизнес-центре «Оркен» по адресу: улица Бейбитшилик, 25. В рамках «Дорожной карты занятости 2020-21» мы предусматриваем реализацию инфраструктурных проектов по модернизации следующих проектов – социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, инженерно-транспортная инфраструктура, а также благоустройство населенных пунктов», – резюмировал Кабжанов.

    На сегодняшний день в рамках «Дорожной карты занятости» реализуются 117 инфраструктурных проектов. Среди них к социальной сфере относятся: капитальный ремонт дворца «Жастар», текущий ремонт Дворца мира и согласия, а также ремонт школ, детских садов и т.д. Еще одно крупное направление – благоустройство дворовых территорий, парков и скверов. К инженерно-транспортной инфраструктуре относятся модернизация и строительство дорог. По сфере ЖКХ планируется реализовать проекты по строительству реабилитационного центра, строительство школы на 600 мест и т.д.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Акимат Занятость Общество
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