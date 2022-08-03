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    • Дизтопливо подорожает осенью для сельхозтоваропроизводителей в Казахстане

    3 Августа 2022 13:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков озвучил запланированную к осени стоимость дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для сельхозтоваропроизводителей дефицита дизтоплива не было никогда. Я много лет работаю в этой сфере. В первую очередь мы выделяли объемы дизтоплива всегда на весенние и осенние работы. Более того, его всегда удешевляли путем переговоров с держателями ресурсов, потому что госсубсидий на дизтопливо у нас в стране нет. В этом году цена была 212 тыс. за тонну. В осенний период мы хотим установить 222 тыс. тенге за тонну», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

    Он объяснил такое решение.

    «Это порядка 180 тенге на литр дизтоплива для сельхозтоваропроизводителей в объеме, который они просят – это порядка 400 тыс. тонн на уборочную и на посев. Почему? Потому что разница небольшая, вы видите, что зерно сегодня в цене. Мы посчитали, что чем терпеть убытки от поставки, можно хотя бы немного поднять цену», - добавил министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Энергетика #Экономика #Цены и тарифы #Минэнерго РК
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