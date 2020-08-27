Дизопливо по завышенной цене планировали закупить в медучреждении в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках контроля соблюдения целевого использования бюджетных средств департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области проведен мониторинг системы государственных закупок посредством веб-портала «Единое окно закупок». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По выявленным в ходе анализа фактам превышения цены закупки над медианной ценой Антикоррупционной службой области направляются соответствующие письма в адрес заказчиков с рекомендациями пересмотреть и установить оптимальные цены на планируемые государственные закупки.

Результаты проведенного мониторинга показали признаки необоснованного завышения цен на приобретаемые гоорганами и квазигоссектором товары, работы и услуги.

К примеру, в ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» при управлении здравоохранения Акмолинской области сэкономлено 11 753 000 тенге путем снижения стоимости дизельного топлива, приобретение которого изначально планировалось на общую сумму 56 350 000 тенге, или 350 тенге за литр.

Другим коммунальным госучреждением региона запланирован закуп бензина АИ-95 на общую сумму 33 809 082 тенге, или 170 тысяч тенге за литр, в то время как средняя рыночная цена за литр бензина данной марки - 151 тенге. После вмешательства департамента организация снизила цену на госзакупку. Экономия планируемых затрат на покупку товара составила 3 734 563 тенге.

«С начала года Антикоррупционной службой области на системной основе проводится анализ госзакупок через веб-портал. Основное преимущество информационно-аналитической системы «Единое окно закупок» в том, что она позволяет выявлять коррупционные риски в режиме онлайн уже на стадии планирования. На сегодня после внесенных нами рекомендаций путем снижения завышенных цен на планируемые к приобретению товары, работы и услуги удалось сэкономить более 100 миллионов тенге. Вопрос находится на особом контроле», - отметил руководитель областного Антикоррупционного ведомства Мурат Тюлеубаев.