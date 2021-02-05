Дизайн олимпийского факела представили в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году представил дизайн олимпийского факела во время мероприятия, посвященного одному году до начала Игр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Факел был презентован во время церемонии, прошедшей в культовом месте проведения Летних игр в Пекине 2008 года - Национальном центре водных видов спорта, который был преобразован в «Ледяной куб» для проведения соревнований по керлингу на Олимпийских зимних играх в следующем году.

Дизайн победителя, отобранный из 182 конкурсных работ, стартовавших еще в апреле 2020 года, получил высокую оценку судей Пекина 2022 года за сочетание китайской эстетической ценности, традиционных культурных коннотаций и передовых технологий. Одно из основных дизайнерских решений позволяет двум олимпийским факелам зацепиться друг за друга сверху, когда факелоносец обменивается пламенем во время Эстафеты олимпийского огня.

Двухцветный дизайн представляет собой метафору огня и льда, символизирующую, как он принесет свет и тепло на зимнюю спортивную арену. На нем изображена эмблема зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года с узорами из облаков и снежинок, расписанных снизу вверх до пламени. Спирали олимпийского факела вверх напоминают две перекрывающиеся, трепещущие ленты. Внутренняя красная лента вызывает восходящее пламя, а внешняя, покрытая серебром, представляет собой лед, что создает поразительный контраст.

Олимпийский факел станет вторым, который зажжет олимпийский котел в городе после Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. В знак признания того, что Пекин является первым городом в мире, в котором проводятся как Летние, так и Зимние игры, Олимпийский факел 2022 года имеет дизайн, похожий на главный котел 2008 года, который напоминает гигантский свиток, подчеркивающий наследие олимпийского духа в китайской столице.

Узоры облаков, покрывающие ручку, также черпают вдохновение в Олимпийском факеле 2008 года, и, используя то же самое цветовое сочетание и разделяя художественные элементы этого факела, Организационный комитет стремится продемонстрировать богатую олимпийскую культуру Пекина. В едется планирование Эстафеты Олимпийского огня и выбор факелоносцев Игр, а подробная информация будет опубликована в установленном порядке Оргкомитетом «Пекин-2022».