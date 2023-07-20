Дизайн-код Астаны: снято более 1 500 незаконных вывесок и баннеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане активно продолжается работа по приведению облика города в соответствие с дизайн-кодом. На сегодняшний день снято более 1500 незаконно установленных вывесок и рекламных баннеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Основой для этого послужил дизайн-код, утвержденный маслихатом города в декабре 2019 года. Однако работа была отложена с началом пандемии. А 4 апреля 2023 года на совещании по вопросам развития Астаны Президентом Касым-Жомартом Токаевым было поставлено четкое поручение об усилении контроля за соблюдением требований к размещению уличной рекламы.

Ответственная задача возложена на коммунальное государственное учреждение «Астана-Жарнама». В настоящее время разработана концепция размещения вывесок на фасадах зданий или сооружений. В ней представителям бизнеса представлен пример воплощения архитектурного облика столицы в едином стиле. Сотрудники Центра урбанистики и акимата организовали встречу с предпринимателями каждого района и обсудили концепцию.

«Вывески должны быть без фона (без подложки), который отличается от основного фасада. Основная надпись не должна превышать 70% высоты фриза. Вся вывеска должна находиться на одной линии фасада и при необходимости быть адаптирована к стилю фасада. На вывесках желательно использовать монохромные и приглушенные цвета (пастельные тона). В отдельных случаях в качестве признака технической сложности допускается фоновая подложка, аналогичная по цвету или структуре фриза. При этом фриз или фасадная часть изначально должны быть бесшовными. Вывески должны располагаться таким образом, чтобы не нарушать общую симметрию, целостность визуального восприятия фасада. Знак не должен перекрывать архитектурные элементы здания», – пояснил руководитель КГУ «Астана-Жарнама» Асылбек Толемисулы.

На сегодняшний день специалистами КГУ «Астана-Жарнама» утвержден режим работы. Сначала предупреждают объединение собственников недвижимости. Они, в свою очередь, распространяют сообщения представителям малого и среднего бизнеса. Если предприниматель не в силах снять вывеску или рекламу, на место отправляют работников районного акимата.

В первую очередь работа началась с центральных улиц столицы, а именно с дома №2 по проспекту Б. Момышулы, и дома №5 по проспекту Республики. Еженедельно проводятся встречи и разъяснительная работа с владельцами помещений по замене хаотично размещенной рекламы.

К примеру, фасад жилого комплекса «Көркем» был быстро приведен в порядок. Потому что предприниматели выразили единогласную поддержку. Также привлекает внимание внешний вид ЖК «Айсанам» и «Акжайык» по улице Алматы.