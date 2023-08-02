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    Дизайн-код: Астану очищают от уличной безвкусицы

    2 Августа 2023, 19:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице продолжается работа по приведению в порядок облика города по дизайн-коду. За неделю здесь было снято около 800 незаконных вывесок и рекламных баннеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    Причина, по которой вывески и рекламные баннеры были удалены, заключается в том, что не все они соответствуют столичному дизайн-коду, утвержденному в 2019 году.

    Акимат района Нура совместно с КГУ «Астана-Жарнама» произвел обход на предмет соблюдения Закона о языках и устранения незаконной рекламы (не соответствующей дизайн-коду) субъектами МСБ, расположенными в 9 жилых комплексах (ЖК «Кулагер», ЖК «Жагалау-3», ЖК «Кулагер-2», ЖК «Коркем Tower» и пр.). По итогам в период с 26 по 28 июля демонтировали 91 рекламу и 30 вывесок.

    Также были выданы 36 уведомлений о демонтаже незаконной рекламы, вывесок и вручен алгоритм действий по приведению в соответствие вывесок дизайн-коду, расположенных в 3 жилых комплексах (ЖК «Aru Qala», ЖК «Манхэттен»).

    А в Сарыаркинском районе изъято 382 незаконной рекламы и вывесок.

    В Байконурском районе с начала года сотрудниками аппарата проведено более 40 выездных мероприятий по разъяснению и демонтажу незаконной рекламы. По итогам на сегодняшний день демонтировано около 300 таких объектов.

    В остальных районах работа в этом направлении идет полным ходом. Так, за неделю в результате работы сотрудников акимата было удалено около 800 незаконно вывешенных баннеров и вывесок, которые не соответствовали дизайн-коду.

    Отметим, что в декабре 2019 года маслихатом города утвержден дизайн-код. Однако с начала пандемии работа была отложена. А 4 апреля 2023 года на совещании по вопросам развития Астаны Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение усилить контроль за соблюдением требований к размещению уличной рекламы.

    Ответственная задача возложена на коммунальное государственное учреждение «Астана-Жарнама». В настоящее время разработана концепция размещения вывесок на фасадах зданий или сооружений. В ней представителям бизнеса показан пример воплощения архитектурного облика столицы в едином стиле. Сотрудники Центра урбанистики и акимата организовали встречу с предпринимателями каждого района и обсудили концепцию.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Астана Акимат
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