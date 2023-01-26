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Дизайн-код Алматы представим весной - аким

26 Января 2023, 12:18
Дизайн-код Алматы представим весной - аким

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев ответил на вопрос жительницы Ауэзовского района касательно оформления фасадов старых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас над этим вопросом работаем. Готовим дизайн-код города Алматы. Внутри него предусмотрим возможность наносить муралы, позволим еще какую-то эстетику, чтобы районные акиматы помогли. Нам необходима также поддержка КСК, ОСИ и ПТ… Думаю мы весной представим дизайн-код города. Там мы предусмотрим, что будем делать с историческими домами и что для этого необходимо», - сказал аким.

Летом прошлого года сообщалось, что в Алматы планируют внедрить градостроительный совет и принять дизайн-код города. Принятие дизайн-кода позволит вести согласованную градостроительную политику по решению проблем мегаполиса и обеспечит придание городу единого архитектурного облика.

Дизайн-код Алматы планировали принять еще в 2021 году.


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