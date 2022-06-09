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    Дизайн-код Алматы планируют принять в РК

    9 Июня 2022, 11:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматы планируют внедрить градостроительный совет и принять дизайн-код города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поправкам города Алматы предлагается внедрение градостроительного совета и принятие дизайн-кода города, что позволит вести согласованную градостроительную политику по решению проблем мегаполиса и улучшению условий жизни горожан. Также это обеспечит придание единого архитектурного облика», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, представляя поправки в законодательство по вопросам энергосбережения в Сенате Парламента РК.

    Глава МИИР отметил, что с целью решения вопроса по отсутствию государственного земельного фонда для строительства жилья и социально значимых объектов, предусматриваются законодательные нормы по предоставлению изъятых для государственных нужд земельных участков негосударственным землепользователям во временное безвозмездное пользование для строительства государственных социальных объектов с дальнейшей их передачей в коммунальную собственность местного исполнительного органа на безвозмездной основе.

    Сегодня на пленарном заседании Сената депутаты рассматривают в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы».

    Ранее сообщалось, что целевые индикаторы по энергоэффективности хотят установить для энергоемких предприятий в РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматы Сенат Строительство МИИР РК
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