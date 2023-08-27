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    10:41, 27 Август 2023 | GMT +6

    Диван скинули на голову прохожему в Актау: мужчина умер через восемь месяцев

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В январе этого года на мужчину из окна шестого этажа в Актау скинули диван. Мужчина скончался. О смерти сообщил его брат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    По словам родственника, о кончине своего брата он узнал 26 августа от медиков.

    «Нам пришлось приглашать специалистов из Германии и России, потому что ни один врач из Казахстана не принял его из-за осложнений с пролежнями. Куда мы только не обращались», - говорит брат скончавшегося 39-летнего мужчины.

    Напомним, в январе этого года в 11 микрорайоне из дома №41 на прохожего сбросили мебель. Правоохранители завели уголовное дело. Для проведения операции в конце января прибыли врачи из Астаны.

    Позже в больнице сообщили о состоянии пострадавшего. По словам медиков, 39-летний мужчина парализован. Пострадавшего мужчину прооперировали.

    Виновный так и не найден.


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