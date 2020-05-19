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    Дистрибьюторское соглашение с Microsoft намерен подписать завод СКО

    19 Мая 2020, 10:18

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На североказахстанском заводе имени Кирова готовятся к производству электронной продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для производства построят новый цех общей площадью в 6 тысяч квадратных метров. Сейчас под него очищают территорию: сносят здания 1940-х годов постройки, расположенные на территории завода. Ориентировочно строительство нового цеха обойдется в 500 млн тенге. В конце года планируют начать возведение здания из быстровозводимых конструкций.

    «Цех будет двухэтажным. На первом будут производить корпусные детали, разместятся склады. На втором – сборка на конвейерной линии. Основное направление – производство компьютерной техники. Будем выпускать и другую востребованную электронную продукцию», - рассказал директор департамента продаж Мади Бектенов.

    Аким области Кумар Аксакалов отметил, что продукция, которую будут выпускать на заводе, востребована. Компьютеры нужны и государственным органам, и частным компаниям. По его словам, в Казахстане на приобретение компьютерной техники ежегодно тратят до 12 млрд тенге.

    «Век цифровизации. Компьютер должен быть. Понятно, что многие подумают с иронией: мол, очередной проект провальный. У нас есть база, технологии, оборудование. На подобной линии, которая установлена на заводе, производят телефоны Samsung. Сам Бог велел заниматься производством компьютерной техники. Первоначально - сборка. Потом - локализация. Оборудование позволяет это сделать», - сказал К. Аксакалов.

    Реализовывать североказахстанские компьютеры обещают по цене на 10-20% ниже рыночной как раз за счет локализации.

    «Подписываем дистрибьюторское соглашение с Microsoft. Это позволит нам приобретать операционную систему Windows по партнерской цене. Документ подписывается дистанционно. Компания находится в Ирландии. Наша сторона уже подписала. В ближайшие дни ожидаем подписания с их стороны. Идут параллельно переговоры с китайской стороной. Они отправили комплектующие на 5 тысяч компьютеров», - сообщил М. Бектенов.

    Ранее мы сообщали о том, что продукцию североказахстанского завода имени Кирова включили в Реестр доверенного программного обеспечения и продукции электронной промышленности.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Инвестпроекты Северо-Казахстанская область Акимат Промышленность Экономика Связь, ТВ, IT
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