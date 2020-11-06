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    Дистанционный чемпионат по туристскому многоборью прошёл в ВКО

    6 Ноября 2020, 15:51

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане прошел дистанционный чемпионат по туристскому многоборью на естественном рельефе «Туған жердің кереметі», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

    В ведомстве сообщили, что чемпионат был организован в целях развития и продвижения спортивного детско-юношеского туризма, способствующего пропаганде ценностей общенациональной идеи «Мәңгілік Ел». Проект реализован в рамках национальной идеи «Рухани жаңғыру» и проекта «Познай свою землю».

    ​ В нем приняли участие команды-победители отборочных дистанционных чемпионатов по туристскому многоборью. Всего участвовало 163 человека – это обучающиеся внешкольных организаций дополнительного образования, общеобразовательных школ и колледжей области.

    Спортивная квалификация была поделена на три класса. Класс юноши 12-14 лет, юниоры – 15-17 лет и от 18 и старше.

    Чемпионат проводился по таким номинациям как «Лучшее литературное эссе», «Фотоконкурс», «Мой край родной», «Фотоохота»,​ «Туризм в лицах», «Подготовка к походу», «Путешествие и экспедиции»,​ «Конкурс видеороликов», «Презентация проектов» и разработка «Видео аудиогидов».

    По итогам чемпионата диплом первой степени завоевали 20 учащихся,​ второй степени – 30,​ третьей степени – 35. Остальным участникам вручены сертификаты.

    В общекомандном зачете призовые места распределены следующим образом. В старшем классе первое место заняла команда «Орион» Восточно-Казахстанского технологического колледжа города Семея, второе место – команда «Геолог» Геологоразведочного колледжа Семея, третье – команда «Таганай» из Колледжа бизнеса и сервиса города Семея.

    В классе юниоров победителями стала сборная района Алтай «Қаһарман», второе место выиграла команда «Туризм» из Областной специализированной школы-лицея-интерната для одаренных детей Усть-Каменогорска, третье место заняли две команды​ «Ан Тарес» Станция юных техников, а также команда «Шығыс қырандары» из Дома творчества Катон-Карагайского района.

    В классе юноши выиграла команда «Жас Сарбаз» средней школы № 8 города Алтая, второе место заняла команда «Экстремалы» из средней школы № 5 Риддера, третье место взяла сборная Шемонаихинского района «Знатоки края».

    Фото: инфоцентр ВКО

    Автор:

    Руслан Шакабаев

    Восточно-Казахстанская область Образование Туризм Рухани жаңғыру Воспоминания
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