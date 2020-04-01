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    Дистанционное обучение для школьников: как будут проходить СОР и СОЧ

    1 Апреля 2020, 19:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как будет проходить процесс сдачи контрольных работ, в том числе СОР и СОЧ в условиях дистанционного обучения, в ходе онлайн-брифинга рассказала руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что в стране новая система оценивания школьников представлена в виде СОР (суммативного оценивания за раздел) и СОЧ (суммативного оценивания за четверть).

    «С 6 апреля будет начат учебный процесс. Дальше СОР и СОЧ будут проходить дистанционно. Оно может быть любым по средству связи. Домашнее задание детям будет поступать на электронную почту, через Telegram и WhatsApp и т.д. В конце четверти будет только одно СОР и одно СОЧ. По их итогам оценки будут выставляться в электронной базе Kundelik», - пояснила она.

    Ляззат Жылкыбаева также обратилась к родителям всех учеников.

    «Здесь очень большая роль сейчас будет отводиться участию родителей, поэтому хотелось бы попросить всех родителей запастись терпением, отнестись с пониманием к тому, как будет организован этот учебный процесс, и активно подключаться. Это особенно касается детей начальных классов с 1 по 4 классы. Им на самом деле тяжело подключаться к сети и найти какой-то образовательной контент. Поэтому в этом плане очень необходима помощь родителей», - заключила она.

    Ранее сообщалось, что в Алматы учителей и учеников оснастили свыше 10 тысячами компьютеров . Дистанционное обучение школьников будет строиться через интернет и телеканалы. Школьники будут учиться дистанционно в две смены .

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Образование Связь, ТВ, IT
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