Дистанционное обучение для школьников: как будут проходить СОР и СОЧ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как будет проходить процесс сдачи контрольных работ, в том числе СОР и СОЧ в условиях дистанционного обучения, в ходе онлайн-брифинга рассказала руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что в стране новая система оценивания школьников представлена в виде СОР (суммативного оценивания за раздел) и СОЧ (суммативного оценивания за четверть).

«С 6 апреля будет начат учебный процесс. Дальше СОР и СОЧ будут проходить дистанционно. Оно может быть любым по средству связи. Домашнее задание детям будет поступать на электронную почту, через Telegram и WhatsApp и т.д. В конце четверти будет только одно СОР и одно СОЧ. По их итогам оценки будут выставляться в электронной базе Kundelik», - пояснила она.

Ляззат Жылкыбаева также обратилась к родителям всех учеников.

«Здесь очень большая роль сейчас будет отводиться участию родителей, поэтому хотелось бы попросить всех родителей запастись терпением, отнестись с пониманием к тому, как будет организован этот учебный процесс, и активно подключаться. Это особенно касается детей начальных классов с 1 по 4 классы. Им на самом деле тяжело подключаться к сети и найти какой-то образовательной контент. Поэтому в этом плане очень необходима помощь родителей», - заключила она.

Ранее сообщалось, что в Алматы учителей и учеников оснастили свыше 10 тысячами компьютеров . Дистанционное обучение школьников будет строиться через интернет и телеканалы. Школьники будут учиться дистанционно в две смены .