Диспетчер 103 помогла принять домашние роды в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Когда у 26-летней женщины начались схватки, её близкие позвонили в скорую. Диспетчер передала вызов медицинской бригаде, а сама подсказывала тем, кто находился рядом с роженицей, что делать, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Диспетчер павлодарской службы 103 помогла принять домашние роды посредством «удержания звонка», - сообщили в пресс-службе павлодарской областной станции скорой помощи.

Благодаря рекомендациям медработника и быстрому доезду бригады скорой помощи ребёнок появился на свет целым и невредимым. В областной станции скорой помощи продолжают применение метода удержания звонка. Его используют диспетчеры службы, которые инструктируют, как оказать срочную помощь до приезда медицинской бригады. И таким образом работница 103 помогла принять домашние роды.

«Когда в одной из павлодарских квартир у 26-летней женщины начались схватки, её близкие позвонили в скорую. Диспетчер передала вызов медицинской бригаде, а сама подсказывала тем, кто находился рядом с роженицей, что делать, - добавили в ведомстве. - Гинекологическая бригада прибыла на место, спустя шесть минут после вызова, когда ребёнок уже появился на свет. Осмотрев маму и её малыша, медработники доставили их в областной перинатальный центр».

По данным областной станции скорой помощи, сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.

За последние два года: 2020 и 2021 - в павлодарской службе 103 «удержали» почти 26 тысяч звонков. Павлодарская область - пока единственный регион в Казахстане, где применяется этот метод.



