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    Диспетчер 103 помогла принять домашние роды в Павлодаре

    14 Марта 2022, 03:01

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Когда у 26-летней женщины начались схватки, её близкие позвонили в скорую. Диспетчер передала вызов медицинской бригаде, а сама подсказывала тем, кто находился рядом с роженицей, что делать, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Диспетчер павлодарской службы 103 помогла принять домашние роды посредством «удержания звонка», - сообщили в пресс-службе павлодарской областной станции скорой помощи.

    Благодаря рекомендациям медработника и быстрому доезду бригады скорой помощи ребёнок появился на свет целым и невредимым. В областной станции скорой помощи продолжают применение метода удержания звонка. Его используют диспетчеры службы, которые инструктируют, как оказать срочную помощь до приезда медицинской бригады. И таким образом работница 103 помогла принять домашние роды.

    «Когда в одной из павлодарских квартир у 26-летней женщины начались схватки, её близкие позвонили в скорую. Диспетчер передала вызов медицинской бригаде, а сама подсказывала тем, кто находился рядом с роженицей, что делать, - добавили в ведомстве. - Гинекологическая бригада прибыла на место, спустя шесть минут после вызова, когда ребёнок уже появился на свет. Осмотрев маму и её малыша, медработники доставили их в областной перинатальный центр».

    По данным областной станции скорой помощи, сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.

    За последние два года: 2020 и 2021 - в павлодарской службе 103 «удержали» почти 26 тысяч звонков. Павлодарская область - пока единственный регион в Казахстане, где применяется этот метод.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Здравоохранение Демография
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