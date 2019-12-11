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    Дискуссии были очень полезны – спецпредставитель Президента РФ о 14-м раунде Астанинского процесса

    11 Декабря 2019, 18:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специальный представитель Президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев рассказал о важных моментах 14-го раунда Астанинского процесса по Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дискуссии, которые у нас состоялись не только с правительственной делегацией, но и с делегацией сирийской вооруженной оппозиции, были очень полезны. Но, конечно, в двухстороннем и трехстороннем формате среди стран-гарантов. Как вы понимаете, у всех делегаций есть определенные красные линии, за которые заходить нельзя, есть свои позиции по сирийскому кризису. Но, тем не менее, в результате такого долгого общения нам удается выйти на определенные компромиссные решения по тому или иному вопросу, который имеет непосредственное отношение к сирийскому урегулированию», - сказал Александр Лаврентьев.

    Он отметил, что в рамках Астанинского формата встречи происходят не каждый месяц.

    «Последнее заседание было в конце июля-начале августа, то есть прошло уже более 5 месяцев. Эти встречи в Астанинском формате проходят после каких-то значимых событий и изменений, которые происходят в Сирии. Наша 14-я встреча прошла на фоне больших подвижек в переходе под контроль сирийских правительственных сил больших территорий на северо-востоке Сирии. Более того, это прошло на фоне запуска Конституционного комитета. Этим двум аспектам было уделено приоритетное внимание в ходе обсуждения на различных уровнях и в различных форматах», - сообщил спикер.

    А. Лаврентьев подчеркнул, что договоренности между сирийским правительством и сирийской вооруженной оппозицией, которые были достигнуты 22 октября 2019 года по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии после турецкой операции «Источник мира», выполняются.

    «К настоящему моменту удалось стабилизировать эту ситуацию фактически на всем протяжении линии соприкосновения, обеспечить нормальное функционирование блок-постов сирийской пограничной службы, а также отдельных блок-постов сирийских правительственных войск, и не допустить каких-либо столкновений сирийской вооруженной оппозиции с сирийскими вооруженными силами», - заключил он.

    Фото: www.45enord.ca

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Ближний Восток Сирия
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