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    Дирижер карагандинского оркестра имени Таттимбета победил в республиканском конкурсе

    22 Ноября 2022, 00:37

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Дирижер академического оркестра казахских народных инструментов имени Таттимбета Абулхаир Сагимбаев завоевал первое место в республиканском конкурсе «Волшебная палочка» имени Боздака Рзаханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Конкурс дирижеров «Волшебная палочка» прошел в городе Актау на базе Мангистауской филармонии с участием оркестра народных инструментов имени Абыла Тарақұлы. В нём приняли участие 17 музыкантов из 10 регионов страны. Главная цель конкурса – популяризация дирижерского искусства среди молодежи.

    Участников оценивали восемь членов жюри. Конкурс состоял из двух этапов. В первом туре конкурсанты дирижировали исполнителям казахских кюев, а во втором жюри оценивало мастерство дирижирования оркестром, под аккомпанемент которого исполнялись сольные партии певцов. При этом вторая часть состояла из произведений лучших зарубежных классиков.

    Главное требование, которое предъявлялось к претендентам, – умение раскрывать композиционную структуру.

    «В первом туре я дирижировал исполнителям «Выходной арии Сильвы» венгерского композитора Имре Кальмана, «Сарыарки» Курмангазы и произведения «Қазақстан» Айткали Жайымова для домбры с оркестром. Во втором туре по билетам мне выпала честь дирижировать в увертюре «Украшение огня» Андрея Петрова и «Серпін» Базарбая Джуманиязова. Я благодарен, что мою работу высоко оценили. Это дает стимул», – сказал Абулхаир Сагимбаев.

    Абулхаир Сагимбаев – выпускник Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, окончил ее в 2021 году. Вот уже два года работает дирижером Академического оркестра казахских народных инструментов имени Таттимбета. Также является композитором и аранжировщиком. Занимал призовые места на конкурсах композиторов. В соревновании дирижеров это его первая награда.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Культура
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