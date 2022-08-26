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    Директору объявили выговор из-за школьной формы в Жетысуской области

    26 Августа 2022 16:04

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Жительница Жетысуской области показала школьную форму, которую выдал отдел образования Кербулакского района для ее дочери. Форма оказалась на несколько размеров больше, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Возмущенная женщина записала видеообращение к министру просвещения Асхату Аймагамбетову. В управлении образования Жетысуской области сообщили, что ученица 4 класса села Нурым Кербулакского района не состояла в списке получателей помощи из фонда всеобуча. Школьную форму выдали по просьбе матери.

    «В связи с тем, что форма оказалась не по размеру, ее заменили на комплект формы подходящего размера. Директору школы, который допустил данный факт, сделали выговор», - сообщили в управлении.

    Ранее сообщалось, что в этом году за счет Фонда всеобуча поддержку получат более 475 тыс. учащихся из социально уязвимых категорий. Изменен и механизм оказания материальной помощи путем перечисления денежных средств непосредственно на счета родителей.


    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Образование Видео Регионы Общество Жетысуская область Минпросвещения РК
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