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Директору объявили выговор из-за школьной формы в Жетысуской области
26 Августа 2022 16:04

Директору объявили выговор из-за школьной формы в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Жительница Жетысуской области показала школьную форму, которую выдал отдел образования Кербулакского района для ее дочери. Форма оказалась на несколько размеров больше, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Возмущенная женщина записала видеообращение к министру просвещения Асхату Аймагамбетову. В управлении образования Жетысуской области сообщили, что ученица 4 класса села Нурым Кербулакского района не состояла в списке получателей помощи из фонда всеобуча. Школьную форму выдали по просьбе матери.

«В связи с тем, что форма оказалась не по размеру, ее заменили на комплект формы подходящего размера. Директору школы, который допустил данный факт, сделали выговор», - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что в этом году за счет Фонда всеобуча поддержку получат более 475 тыс. учащихся из социально уязвимых категорий. Изменен и механизм оказания материальной помощи путем перечисления денежных средств непосредственно на счета родителей.


Кадр из видео


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