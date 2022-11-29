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    Директоров школ будут назначать с начала строительства учебных заведений в РК

    29 Ноября 2022, 11:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директоры школ будут осуществлять контроль за ходом строительства школы и набор педагогов. Об этом заявил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как известно, личность директора имеет важнейшую роль в жизни школы. Поэтому нами предусмотрено назначение директора школы с момента начала строительства. Директор будет осуществлять контроль за ходом строительства школы и набор педагогов, пройдет специальные курсы по менеджменту и лидерству», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    Эти меры, по словам министра, позволят обеспечить новые школы лучшими педагогами и использовать подходы, обеспечивающие повышение качества образования.

    Глава Минпросвещения добавил, что реализация национального проекта «Комфортная школа» позволит создать 842 тысячи новых, качественных, комфортных ученических мест для казахстанских детей, ликвидировать проблему трехсменных и аварийных школ, значительно нивелировать дисбалансы в образовательной инфраструктуре между регионами, между городом и селом, а также повысить качество образования.

    «Совместно с акиматами и заинтересованными сторонами данный проект будет реализован эффективно и качественно», - заверил Асхат Аймагамбетов.

    Ранее сообщалось, что Правительство одобрило нацпроект «Комфортная школа».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Образование
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