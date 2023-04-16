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    Директора турфирмы задержали за обман паломников в Шымкенте

    16 Апреля 2023, 16:06

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В управление полиции Енбекшинского района города Шымкента обратились жители мегаполиса с коллективным заявлением о принятии мер в отношении директора туристического агентства «Kausar Travel» по факту мошенничества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Шымкента.

    «По результатам оперативно-розыскных мероприятий М. водворен в ИВС ДП Шымкента. Прокуратура города, изучив материалы уголовного дела и обоснованность задержания, поддержала ходатайство органа следствия о возбуждении перед судом санкционирование меры пресечения в виде содержания под стражей. По итогам рассмотрения судом избранная мера пресечения в отношении подозреваемого лица санкционирована. Досудебное расследование продолжается», - сообщили в прокуратуре.

    Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Шымкент Криминал Мошенничество
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