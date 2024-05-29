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    21:10, 28 Май 2024 | GMT +6

    Директора ТОО и экс-полицейского осудили за нелегальную регистрацию авто в Кокшетау

    Суд
    Фото: Kazinform

    В Кокшетауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении директора ТОО и бывшего инспектора полиции, обвиняемых в нелегальной регистрации транспортных средств. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу суда.

    Директор ТОО совместно с инспектор полиции с декабря 2020 года по январь 2022 года организовали системную регистрацию ввезенных из-за рубежа транспортных средств, не оплачивая положенные сборы и платежи государству. В результате их преступной деятельности незаконно зарегистрировано 55 грузовых транспортных средств.

    Предприниматель собирала пакет документов, изготавливала поддельные платежные поручения, сдавала в СпецЦОН и при содействии полицейского получала техпаспорта и госномера на транспортные средства, затем выдавала их владельцам.

    Инспектор полиции, используя служебное положение, обеспечивал беспрепятственное утверждение заявок по подложным платежным поручениям и сведениям, позволяющих скрыть факт оплаты.

    От каждой незаконной регистрации он получал от 50 тысяч до 100 тысяч тенге. Сумма материального ущерба, не поступившая в местный бюджет, составила около 380 млн тенге.

    Суд учел смягчающее обстоятельство у экс-полицейского  – наличие малолетнего ребенка, отягчающим обстоятельством – совершение правонарушения будучи сотрудником правоохранительного органа с использованием служебного положения. Также суд учел активную роль директора ТОО в преступной деятельности, совершение тяжкого преступления и невозмещение материального ущерба.

    Ей приговором суда  назначено пять  лет, экс-полицейскому  – 2 года 6 месяцев лишения свободы, с лишением каждого права занимать руководящие должности сроком на три года. Материальный ущерб в доход государства взыскан солидарно с осужденных.

    Также суд вынес частные постановления в адрес прокуратуры области, указав на необходимость проведения проверки на наличие признаков состава уголовного правонарушения со стороны должностных лиц Госкорпорации «Правительство для граждан» города Кокшетау, а также на ненадлежащее осуществление надзора на стадии досудебного расследования дела.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Транспорт Суды Акмолинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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