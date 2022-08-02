Директора школ не могут занимать должность больше 7 лет – Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на депутатский запрос касательно правил ротации первых руководителей государственных организаций образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Закон Республики Казахстан «Об образовании» (далее – Закон) понятие «ротация» включено по инициативе депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан в 2021 году. В целях реализации норм Закона Министерством просвещения утверждены Правила проведения ротации первых руководителей государственных организаций образования (далее – Правила)», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе .

Правила определяют порядок проведения ротации первых руководителей государственных организаций образования.

«В соответствии с Законом и Правилами ротация первых руководителей государственных организаций образования – должностные перемещения между первыми руководителями государственных организаций образования, находящихся в введении местных исполнительных органов областей, которая осуществляется в пределах одного населенного пункта. Ротации подлежат руководители, занимающие должности 4 года со дня его назначения на должность в данной организации образования. При этом, максимально допустимый срок пребывания первого руководителя на занимаемой должности в одной организации образования не превышает 7 лет», - отметил зампремьера.

По его словам, для проведения ротации кадровой службой органов управления образованием формируется список первых руководителей, подлежащих ротации.

Согласно Правилам и условиям проведения аттестации педагогов (далее – Правила аттестации) (утвержден приказом МОН РК от 27 января 2016 года 83 «Об утверждении правил и условий проведения аттестации педагогов») формируется отчет по показателям эффективности работы первого руководителя, включающие более десяти критериев по направлениям работы. «Сведения по показателям эффективности рассматривает комиссия, являющаяся консультативно-совещательным органом для объективного и полного всестороннего изучения материалов и состоящая из представителей органов управления образования, методических кабинетов, средств массовой информации, общественных объединений в сфере образования», - добавил Е. Тугжанов.



