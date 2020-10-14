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    Директора морга задержали по подозрению в получении взятки в Алматы

    14 Октября 2020, 18:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержан директор ГКП на ПВХ «Городское патологоанатомическое бюро» по подозрению в получении взятки в крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При координации прокураторы города Алматы Антикоррупционной службой задержан директор ГКП на ПВХ «Городское патологоанатомическое бюро», который подозревается в получении взятки от предпринимателя в размере 14 млн тенге за подписание актов приемки по поставке медицинского оборудования в строящемся городском патологоанатомическом бюро», - сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

    Подозреваемый водворен в следственный изолятор города Алматы.

    По данным некоторых СМИ, в отношении подозреваемого, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью Коррупция
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