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    Директора картинг-центра подозревают в смерти 10-летнего мальчика

    3 Мая 2022, 12:36

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области начала досудебное расследование по факту смерти 10-летнего подростка на картингдроме в Илийском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции региона сообщили, что досудебное расследование ведется по статье 306 части 3 Уголовного кодекса РК - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. В качестве подозреваемого в материалах уголовного дела выступает 41-летний директор картинг-центра.

    «Для установления обстоятельств дела по делу назначен ряд необходимых экспертиз. На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения «Обязательство о явке». Уголовное дело принято в производство следственного управления департамента и взято на контроль», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

    Ранее сообщалось, что 10-летний мальчик погиб на картинге в Алматинской области. Трагедия произошла днем 2 мая на действующем в Илийском районе картингдроме.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия МВД РК Регионы Казахстана Общество
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