Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Директора филиала «Правительство для граждан» задержали в области Абай

    28 Июля 2023, 18:01

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Его подозревают в получении взятки в крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Национальной безопасности РК.

    27 июля департамент КНБ по области Абай совместно с департаментом экономических расследований и при координации прокуратуры региона задержал директора филиала НАО «Государственная Корпорация «Правительство для граждан».

    «Он подозревается в коррупционном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 366 Уголовного кодекса (Получение взятки в значительном размере). Задержанный водворен в изолятор временного содержания Семея.

    В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация не подлежит разглашению», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Коррупция КНБ Борьба с коррупцией Правительство для граждан Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спецоперация по задержанию преступной группы прошла в Астане и Караганде
    В МЧС 70% коррупций совершаются руководителями подразделений
    Девять иностранцев пытались попасть в Европу через границу Казахстана
    Ответственность юрлиц будет усилена – Антикор
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области