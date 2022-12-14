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    Директора больницы в Карагандинской области осудили за хищение «ковидных» надбавок

    14 Декабря 2022, 22:28

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Органом досудебного расследования директор районной больницы обвинялась по четырем статьям Уголовного кодекса РК, а именно в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения, в отношении двух и более лиц; в превышении должностных полномочий; присвоении и растрате; в получении через посредника взятки в значительном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Карагандинского областного суда.

    Бухар-Жырауский районный суд установил следующее: являясь директором Центральной районной больницы, Н. совершила хищение денежных средств, выплачиваемых медицинским работникам в качестве «ковидных надбавок».

    Прокурор просил признать Н. виновной по всем 4 статьям и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы, без конфискации, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

    Сторона защиты просила переквалифицировать действия Н. и назначить наказание в виде штрафа от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

    Смягчающими вину обстоятельствами в действиях Н. признаны наличие малолетнего ребенка, добровольное возмещение имущественного ущерба, заглаживание морального и иного вреда, причиненного уголовным правонарушением. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.

    Таким образом, суд назначил Н. 3 года 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

    Приговор суда не вступил в законную силу.
    Карагандинская область Суды Здравоохранение
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