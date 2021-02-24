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Директора алматинского морга обвиняют в получении взятки и хищении при госзакупках

Автор:  
Данияр Дауталиев
24 Февраля 2021, 12:23
Директора алматинского морга обвиняют в получении взятки и хищении при госзакупках

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой по Алматы завершено расследование в отношении директора Городского патологоанатомического бюро Б. Алибекова, который в 2020 году совершил хищение денежных средств в размере 4,5 млн тенге по договору государственных закупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кроме того, Алибеков Б. с целью хищения указанных денег, вопреки запрету, установленному законом, создал ТОО «Veritas Primus», через которое совершил хищение вышеуказанных бюджетных средств. Также Алибеков Б. подозревается в получении взятки от предпринимателя города Алматы в сумме 14 000 000 тенге за беспрепятственное подписание актов приемки по поставке медицинского оборудования в строящемся новом Городском патологоанатомическом бюро города Алматы», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело находится в суде. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого Алибекова Б. будет вынесено судом.


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