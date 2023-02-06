Директор ТОО осужден за уклонение от уплаты налогов в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Алматинской области проверила деятельность рыбохозяйственного ТОО «Рыбпром» и выявила занижение им подлежащих к оплате в бюджет сумм налогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прокуратура области установила взаиморасчеты с неблагонадежными поставщиками, формальные расчеты с которыми не подтвердились.

«По итогам проверки из вычетов предприятия было исключено более 1,8 млрд тенге расходов по физическим лицам и контрагентам с доначислением свыше 367,6 млн тенге, ранее заниженных налогов. Также начато досудебное расследование об уклонении ТОО «Рыбпром» от уплаты налогов. Попытка же руководства предприятия оспорить выводы проверки не увенчалась успехом, экономический суд области в удовлетворении его жалобы отказал», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматинской области.

В ходе расследования уголовного дела областным департаментом экономических расследований выводы проверки, в том числе несуществующие контрагенты-предприниматели, а также совершение ими сделок с предприятием полностью подтвердились. Более того, у них отсутствуют основные средства и рабочая сила, материально-техническая база, а счета-фактуры подписаны посторонним лицом.

Оправдательный приговор в отношении директора предприятия был отменен Верховным судом по протесту генерального прокурора. Приговором судебной коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда от 29 декабря 2022 года он признан виновным по части 3 статьи 245 уголовного кодекса РК и осужден к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с лишением права занимать руководящие и материально-ответственные должности в государственных учреждениях и коммерческих организациях сроком на 3 года.

Опираясь на судебный вердикт, орган государственных доходов начал работу по взысканию доначисленных 367,6 млн тенге налогов, а также пени в доход государства.



