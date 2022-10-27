Директор телеканала Jibek Joly: Готовы стать голосом не только Казахстана, но и Центральной Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Новом Казахстане перед телеканалом Jibek Joly ставятся иные задачи. Об этом заявил директор телеканала Константин Харламов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как напомнил Константин Харламов, недавно начался первый сезон телеканала.

«Мы работаем с очень достойным наследием - и Caspionet, и Kazakh TV были первой попыткой нашей страны заявить о себе в международном медиапространстве. Исторический период, который мы проживаем сейчас, ставит перед нами несколько иные задачи, потому что Новый Казахстан - это новый имидж государства», - сказал Константин Харламов во время case-study «ТВ-брендинг и эфирный промоушн» на площадке Astana Media Week.

Директор телеканала озвучил три главные задачи, которые ставит перед собой команда Jibek Joly.

«Первая задача - усилить голос. События, происходящие в регионе, четко дали понять о необходимости очень сильного голоса. Это видео кыргызской активистки, которая призывает все международные медиа как можно громче рассказывать о том, что происходит на границе ее страны с Таджикистаном. А это пост другой уже известной медиа персоны Сати Спиваковой, которая также просит обратить внимание на конфликт между двумя странами. И наш Президент Касым-Жомарт Токаев, прилагающий усилия для укрепления мира в стране и регионе. В эпоху гибридных войн очень важно быть услышанным. Тем более, что позиция нашей страны все больше интересует мировое сообщество. Чем активнее мы движемся по пути перемен, чем сложнее мир вокруг нас, тем сильнее запрос. Мы готовы ответить на этот запрос, став голосом не только Казахстана, но и Центральной Азии. Здесь мы видим очень большие перспективы, особенно в сотрудничестве с еще одним активом ТРК Президента РК - МИА «Казинформ», - сказал спикер.

По словам Константин Харламова, вторая задача заключается в «магии историй».

«Издревле истории были основным инструментом передачи знаний и информации. Люди собирались вокруг костра, чтобы послушать самые яркие истории, готовые переместить нас в любой контекст. Сегодня мерцающий свет экранов наших телефонов, других гаджетов, компьютеров, телевизоров - тот же самый цвет, объединяющий уже гораздо большое количество слушателей. Наука, искусство, социальные инициативы - действительно есть, что противопоставить стереотипам», - заявил он.

«Но знаем ли мы сами наши истории и наших героев? Это Назира - самый востребованный казахстанский диджей в Европе, о которой пишет даже газета The New York Times, как о создателе уникального медиа музыкального движения. А это уже математик Тимур Рыспеков. Он со своей командой создал уникальный алгоритм, способный обрабатывать очень большие данные. Его разработка используется в прогнозировании землетрясений и банковских мошенничеств. Разработке уже пять лет, но за это время еще никому не удавалось превзойти результаты его команды разработчиков. И таких героев очень много. Зачастую мы узнаем о них из зарубежных СМИ. Мы очень хотим сломать этот стереотип, в том числе через синергию с еще одним активом ТРК Президента - Центром документального кино», - сообщил Константин Харламов.

Третьей задачей, как поделился спикер, является социальный оптимизм. Как подчеркнул он, телеканал намерен исследовать и рассказывать о самых главных инициативах Казахстана.

С 1 сентября в стране начал вещать телеканал Jibek Joly, знакомый зрителю под названием QazaqTV. В фокусе Jibek Joly - общественно-политические события, вопросы, волнующие общество, а также культурные и спортивные новости.

Накануне сообщалось, что телеканал Jibek Joly запустил новости на английском языке . Новостные выпуски международной ветки телеканала вышли в эфир в новом формате.

Jibek Joly вещает 24 часа в сутки семь дней в неделю на пяти языках.