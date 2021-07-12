Директор столичного медцентра изготавливал фиктивные ПЦР-справки за 6 тысяч тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане выявлены лица, сбывающие фиктивные справки о прохождении ПЦР-тестов. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала июля установлено два факта сбыта поддельных справок. Так, столичными полицейскими задержан директор частного медицинского центра, который подозревается в продаже фиктивных справок о сдаче ПЦР-теста с отрицательным результатом», - сказала Шугыла Бериккызы.

В ходе следствия установлено, что руководитель центра за незаконную услугу получал от «клиентов» по 6 тысяч тенге.

«В настоящее время полицейские выясняют точное количество лиц, незаконно получивших справки о прохождении ПЦР-тестов», - добавила Шугыла Бериккызы.

Было отмечено, что сотрудниками полиции также установлен казахстанец, который, находясь за пределами страны, изготавливал и сбывал справки в электронном варианте с отрицательным результатом ПЦР-теста за 5500 тенге. Справки он отправлял через мессенджер Telegram.

По данным фактам за изготовление и сбыт поддельных документов возбуждено уголовное дело по статье 385 УК РК.



