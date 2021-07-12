Директор столичного медцентра изготавливал фиктивные ПЦР-справки за 6 тысяч тенге
«С начала июля установлено два факта сбыта поддельных справок. Так, столичными полицейскими задержан директор частного медицинского центра, который подозревается в продаже фиктивных справок о сдаче ПЦР-теста с отрицательным результатом», - сказала Шугыла Бериккызы.
В ходе следствия установлено, что руководитель центра за незаконную услугу получал от «клиентов» по 6 тысяч тенге.
«В настоящее время полицейские выясняют точное количество лиц, незаконно получивших справки о прохождении ПЦР-тестов», - добавила Шугыла Бериккызы.
Было отмечено, что сотрудниками полиции также установлен казахстанец, который, находясь за пределами страны, изготавливал и сбывал справки в электронном варианте с отрицательным результатом ПЦР-теста за 5500 тенге. Справки он отправлял через мессенджер Telegram.
По данным фактам за изготовление и сбыт поддельных документов возбуждено уголовное дело по статье 385 УК РК.