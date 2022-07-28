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    Директор спецшколы-интерната в ВКО похитила свыше 12 млн бюджетных тенге

    28 Июля 2022, 10:07

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении директора специальной школы-интерната для детей-сирот А.Базархановой по факту хищения свыше 12 млн бюджетных тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    А. Базарханова с 2013 года по 2019 год похитила бюджетные средства, выделенные для проведения лечебной физкультуры. Директор получала зарплату на проведение учебных часов без фактического проведения занятий.

    Кроме того, она начислила доплаты сотрудникам интерната на сумму более 6,5 млн тенге, которые после снятия наличными передавали директору. Фактически работники не выполняли дополнительную работу.

    Также в целях погашения личной задолженности перед знакомой она фиктивно трудоустроила ее супруга в школу-интернат, начислила ему в виде заработной платы 729 тыс. тенге.

    Судебная коллегия по уголовным делам, учитывая, что А. Базарханова вину признала полностью, возместила ущерб, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, назначила наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Суды Минфин РК Борьба с коррупцией
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