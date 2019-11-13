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    Директор школы-интерната осуждена за хищение бюджетных средств в Атырауской области

    13 Ноября 2019, 13:15

    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Суд вынес приговор директору Доссорской школы-интерната и двум ее подчиненным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

    Ранее Антикоррупционной службой Атырауской области окончено досудебное расследование в отношении директора ГУ «Доссорская школа интернат им. Шариповой» Буйрашевой Б., заместителя директора по хозяйственной части ГУ Кубиевой Г. и главного бухгалтера ГУ Файзуллиной Б., подозреваемых в совершении коррупционных преступлений.

    Они подозревались в хищении бюджетных средств путем перечисления на счета работников завышенных зарплат, которые затем собирали и тратили на свои личные нужды.

    Кроме того, Буйрашева Б., злоупотребляя должностными полномочиями, заключила договоры с ИП «ҚАЖ» и ИП «Маженов» на поставку генератора и отопительных котлов, приняла товар, не соответствующий технической спецификации и не в полном объеме. Причиненный ущерб составил 3,5 млн тенге, он возмещен.

    Макатский районный суд 12 ноября приговорил Буйрашеву Б. к 1 году ограничения свободы, Кубиеву Г. - к 2 годам ограничения свободы, Файзуллину Б. - к 1 году ограничения свободы.

    Все они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, сообщает ведомство.

    Автор:

    Атырауская область Судебный процесс
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