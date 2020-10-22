Директор предприятия подозревается в хищении бюджетных средств в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Департаментом по противодействию коррупции по Акмолинской области посредством видеоконференцсвязи проведена встреча по обсуждению причин и условий коррупции с руководящим составом Министерства сельского хозяйства. В ходе встречи участники обсудили представление в рамках уголовного дела в отношении директора одного из предприятий и других лиц по факту хищения бюджетных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по противодействию коррупции по Акмолинской области.

Участие в онлайн-встрече также приняли руководство подведомственных Министерству учреждений и предприятий республики в количестве 124 представителей.

Участники рассмотрели внесенное в порядке статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса РК представление в рамках уголовного дела в отношении директора предприятия и других лиц по факту хищения бюджетных средств.

В ходе досудебного расследования установлено, что руководитель специализирующейся в сфере сельского хозяйства организации на системной основе совершал в группе с другими лицами хищение бюджетных средств, выделенных на обеспечение аграрной науки в рамках реализации госпрограммы.

Согласно выводам органа уголовного преследования обстоятельствами, способствовавшими совершению правонарушения, послужили отсутствие должного контроля со стороны вышестоящего учреждения за деятельностью подведомственной организации и грубейшие нарушения должностными лицами требований нормативно правовых актов.

В целях недопущения впредь подобных фактов рекомендовано принять строгие меры дисциплинарного характера к виновным лицам, усилить контроль за дисциплиной и деятельностью подчиненных, организовать соответствующую профилактическую работу среди сотрудников, разработать и утвердить для первых руководителей подведомственных организаций требования антикоррупционных ограничений, а также своевременно и качественно проводить внутренний анализ коррупционных рисков.

В ходе встречи руководитель Антикоррупционной службы области Мурат Тюлеубаев разъяснил участникам утвержденные Главой государства поправки в законодательство по вопросам противодействия коррупции.

«К сожалению, в этом году наблюдается рост коррупционных правонарушений в сфере сельского хозяйства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на то, что государством ежегодно выделяются значительные бюджетные средства, коррупционные действия недобросовестных лиц существенно тормозят развитие сельскохозяйственной отрасли. Поэтому, призываю руководителей усилить превентивную работу по противодействию коррупции и контроль за деятельностью подчиненных», - заключил Мурат Тюлеубаев.