Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность Казахстана. Внешняя политика

    Директор отделения ООН в Женеве дала оценку Казахстану в международном сообществе

    17 Ноября 2022, 15:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая выступила с видеообращением перед участниками международной научной конференции «Семейно-демографическая и гендерная политика на новом этапе развития Казахстана» в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние 30 лет членства в Организации объединенных наций Казахстан зарекомендовал себя в качестве надежного члена международного сообщества и конструктивного участника по ключевым вопросам глобальной повестки дня, в том числе по таким вопросам, как ядерное разоружение, устойчивое развитие, уважение к культурному и религиозному разнообразию», - сказала Татьяна Валовая.

    Она особо отметила усилия Казахстана по решению проблем в области прав и равенства женщин: учреждение первой в Центральной Азии в 2006 году стратегии гендерного развития, принятие в 2016 году концепции семейной и гендерной политики до 2030 года, открытие библиотеки гендерных проектов, принятие плана действий по реализации резолюции 1325 Совета безопасности ООН о женщинах в мире и безопасности, а также множество других мер и инициатив.

    «Сегодняшняя конференция предоставляет уникальную возможность всем ее участникам обменяться опытом, предложить инновационные решения и создать новые партнерства», - добавила спикер.

    Ранее заместитель руководителя Администрации Президента РК, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аида Балаева рассказала о семейной, гендерной политике Казахстана.

    В научной конференции принимают участие члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, депутаты Парламента, представители центральных и местных исполнительных органов, научного-экспертного сообщества, НПО, ООН, структуры «ООН Женщины», ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Всемирного банка. Всего на конференции 260 участников, в том числе из Швейцарии, Чехии, Индии, США и Казахстана.


    Фото: ООН/Ж. М. Ферре

    Автор:

    Анеля Касымова

    ООН Политика Международная деятельность РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Названы три параметра образа будущего Казахстана
    Спектакль казахстанского инклюзивного театра посетили представители ООН
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
    5 Взрыв котла произошел в сельской школе в Акмолинской области
    Новости партнеров