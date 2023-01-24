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    Директор отделения банка и кассир похитили 255 млн тенге в Степногорске

    24 Января 2023, 12:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В декабре 2022 года в ходе плановой проверки филиалов одного из банков, расположенных в городе Степногорске, была выявлена недостача денежных средств банка в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    По данному факту начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

    Предварительно установлено, что фигуранты вынесли из кассы вышеуказанную сумму в течение месяца, не разрабатывая преступных схем и не прибегая к фальсификации со счетами.

    Расследование уголовного дела продолжается.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Борьба с преступностью МВД РК Борьба с коррупцией
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