Директор отделения банка и кассир похитили 255 млн тенге в Степногорске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В декабре 2022 года в ходе плановой проверки филиалов одного из банков, расположенных в городе Степногорске, была выявлена недостача денежных средств банка в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Предварительно установлено, что фигуранты вынесли из кассы вышеуказанную сумму в течение месяца, не разрабатывая преступных схем и не прибегая к фальсификации со счетами.

Расследование уголовного дела продолжается.



