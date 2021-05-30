Директор Национального центра тестирования сообщил об уходе с поста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор РГКП «Национальный центр тестирования» Дидар Смагулов сообщил о своем уходе с должности. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Друзья, я решил уволиться с должности директора Национального центра тестирования МОН РК по собственному желанию!

7 лет я отдал службе государству…пришло время попробовать себя и в других сферах.

Я безмерно благодарен вам, друзья, за вашу постоянную поддержку, благодаря которой многое получалось!

Отдельная благодарность Министру образования и науки РК, несмотря на критику, оказавшему мне колоссальное доверие, назначив на эту должность.

Все свои знания и навыки я старался направить на благо Центра, чтобы честно служить народу и не подвести вас.

Особо признателен за предложенные другие ответственные руководящие должности в сфере образования. Но, я решил, что мне стоит немного поменять сферу деятельности.

Да, ЕНТ для меня не заканчивается: дальнейшую работу я буду вести в качестве внештатного советника министра по вопросам противодействия коррупции (без какой-либо оплаты).

Друзья, сделаем ЕНТ честным вместе!», - написал Дидар Смагулов.



