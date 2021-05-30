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    Директор Национального центра тестирования сообщил об уходе с поста

    30 Мая 2021, 23:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор РГКП «Национальный центр тестирования» Дидар Смагулов сообщил о своем уходе с должности. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

    «Друзья, я решил уволиться с должности директора Национального центра тестирования МОН РК по собственному желанию!

    7 лет я отдал службе государству…пришло время попробовать себя и в других сферах.

    Я безмерно благодарен вам, друзья, за вашу постоянную поддержку, благодаря которой многое получалось!

    Отдельная благодарность Министру образования и науки РК, несмотря на критику, оказавшему мне колоссальное доверие, назначив на эту должность.

    Все свои знания и навыки я старался направить на благо Центра, чтобы честно служить народу и не подвести вас.

    Особо признателен за предложенные другие ответственные руководящие должности в сфере образования. Но, я решил, что мне стоит немного поменять сферу деятельности.

    Да, ЕНТ для меня не заканчивается: дальнейшую работу я буду вести в качестве внештатного советника министра по вопросам противодействия коррупции (без какой-либо оплаты).

    Друзья, сделаем ЕНТ честным вместе!», - написал Дидар Смагулов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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