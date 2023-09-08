Директор МФО ограбил свою же фирму из-за спортивных ставок в Таразе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Погрязший в долгах из-за спортивных ставок директор микрофинансовой организации совершил ограбление своей же фирмы в Таразе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Как рассказали в пресс-службу полиции Жамбылской области, 7 сентября в УП города Тараза поступило сообщение о том, что совершено ограбление микрофинансовой организации. По приезду полицейских установлено, что 47-летний директор филиала этой же организации, заперев кассиршу в уборной, завладел деньгами из кассы в сумме 24,5 млн тенге и скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РК «Грабеж, совершенный в особо крупном размере».

Незамедлительно был ориентирован личный состав, введен план «Перехват», проведены иные оперативные мероприятия, в том числе с родственниками и ближайшим окружением грабителя. В результате подозреваемый, не сумев скрыться из города, был вынужден сдаться и сам явился к полицейским с похищенными деньгами.

При допросе задержанный раскаялся и пояснил, что на такой отчаянный шаг был вынужден пойти из-за проигранных спортивных ставок и накопившихся долгов по 5 кредитам на крупные суммы, которые в свое время были взяты им для ставок в азартных играх.

Подозреваемый водворен в ИВС. Расследование продолжается.