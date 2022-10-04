Директор костанайского филиала ҚазТемірТранс осужден за коррупцию

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Судом №2 города Костаная вынесен обвинительный приговор в отношении директора Костанайского филиала АО «Қазтеміртранс» Б. Усабекова и директора ТОО «Вадиса М» С. Таирова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Они бвинялись в получении и даче взятки за беспрепятственную и ускоренную поставку грузовых вагонов.

Приговором суда Усабекову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Этим же приговором по факту дачи взятки Таирову назначен штраф в размере двадцатикратной суммы взятки, что составляет 24 млн тенге. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.