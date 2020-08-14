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    Директор ИА «Кабар»: Успехи Казинформа олицетворяют успех Казахстана

    14 Августа 2020, 21:00

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Директор Кыргызского национального информационного агентства «Кабар» Кубанычбек Таабалдиев поздравил коллектив МИА «Казинформ» со 100-летием.

    «Уважаемые казахстанские друзья, коллеги! Поздравляем вас, агентство «Казинформ», со 100-летним юбилеем. Ваше агентство на протяжении целого века обеспечивает достоверной информацией весь мир и не зря вышло на международный уровень, и называется оно Международное информационное агентство «Казинформ». Ваши успехи олицетворяют успех Казахстана. С вашими успехами знакомы все страны мира. Мы очень дорожим нашей дружбой с вами.

    Желаем вам крепкого здоровья, успехов и самое главное - устойчивого развития как вашего агентства, так и всего Казахстана. С юбилеем вас еще раз!» - говорится в тексте поздравления.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    СМИ Кыргызстан 100-летие Казинформа
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