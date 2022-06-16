Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Директор филиала Қазтеміртранс в Костанае подозревается в коррупции

    16 Июня 2022, 09:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой по Костанайской области изобличен директор Костанайского филиала АО «Қазтеміртранс» в получении на систематической основе взяток от предпринимателей области за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

    «В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей».

    Итоговое решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.

    Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.

    19 мая т.г. Президент страны Касым-Жомарт Токаев провел встречу с предпринимателями Казахстана.

    На данной встрече Глава государства отметил, что незаконное воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление, направленное против интересов государства, назвав одной из приоритетных задач – выстраивание более эффективной системы выявления факторов давления на бизнес», - говорится в публикации на официальном Telegram -канале пресс-службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Костанайская область Коррупция Происшествия Регионы Общество Борьба с коррупцией Костанай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка