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    Директор филиала АО «НК «КТЖ» задержан в Атырау

    19 Октября 2022, 20:09

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Директор филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» Елеубай Сапаров задержан в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В отношении Е. Сапарова проводится досудебное расследование. Он подозревается в том, что злоупотребляя служебным положением, завладел денежными средствами предпринимателя в размере 1 500 000 тенге. В отношении него следственным судом города Атырау избрана мера пресечения «содержание под стражей», - сообщил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Атырауской области Нурлан Жахин.

    В соответствии со ст.201 ч.1 УПК РК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

    Ведомство просит граждан, пострадавших от противоправных действий Е. Сапарова, сообщить об этом в департамент по противодействию коррупции по телефонам: 8 (7122) 71-75-07, +7 (702) 609-68-49.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Борьба с преступностью
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