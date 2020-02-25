Директор еще одного ломбарда взят под стражу в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре суд на два месяца поместил под стражу регионального директора ТОО «Estate Ломбард», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением специализированного следственного суда города Павлодар от 24 февраля 2020 года удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела центрального отдела полиции управления полиции Павлодара, согласованное с прокурором Павлодара, о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении регионального директора ТОО «Estate Ломбард», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» УК РК сроком на два месяца», - сообщила журналистам пресс-служба Павлодарского областного суда.

В числе оснований санкционирования было то, что он может воспрепятствовать объективному расследованию дела из-за занимаемой должности, отметили в пресс-службе.

«Также учтено, что он подозревается в совершении тяжкого преступления с причинением особо крупного ущерба. Ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности», - добавили в суде.

Напомним, ранее в Павлодаре был задержан и водворён в изолятор временного содержания региональный директор ломбарда по подозрению в мошенничестве. Позже следственное управление департамента полиции Павлодарской области начало досудебное расследование в отношении ТОО «Гарант 24» и ТОО «Estate Ломбард» по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК РК. Чтобы установить причины и обстоятельства этого случая, создали следственно-оперативную группу. Региональные директора ТОО «Гарант 24» и ТОО «Estate Ломбард» были задержаны и водворены в ИВС.

22 февраля сообщалось о задержании директоров ломбардов в Восточно-Казахстанской области, Караганде, Таразе, Актау. Ситуацию вокруг ломбардов и якобы захваченного заложника пояснила полиция Атырауской области.