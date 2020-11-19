Директор Дома ребенка собирала деньги якобы для детей на свой личный счёт в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В центре скандала оказался Дом ребенка в областном центре ВКО, директором которого до недавнего времени была Куралай Исенова. Все началось с того, что через три месяца после официального назначения директор обнаружила на складах партию просроченных гигиенических средств. Упаковки памперсов и другое. В связи с этим возникает логичный вопрос: неужели она, когда принимала учреждение, вступая в должность, всего этого не увидела? В областном управлении здравоохранения прокомментировали ситуацию, передает МИА «Казинформ».

По словам заместителя руководителя ведомства Владимира Ли, партия просрочки подлежит уничтожению, ведётся тщательное расследование произошедшего в стенах Дома ребенка. Но вместе с тем вскрываются и другие любопытные факты: выяснилось, что Куралай Исенова возглавляла частный фонд, что документально подтверждается. У организации, кроме учредительных документов, есть и официальная страница в социальной сети Facebook. И при даже поверхностной проверке выяснилось, что счёт, на который перечислялись деньги для больных детей, в том числе и для Дома ребенка, оформлен на Куралай Исенову. А ведь у Дома ребенка есть счет учреждения.

Между тем, отмечают в управлении здравоохранения области, сегодня Дому ребенка на постоянной основе оказывается спонсорская помощь со стороны таких крупных промышленных гигантов, как «Казцинк», «KAZminerals». Кроме того, деятельность детских учреждений, особенно в такое непростое время, постоянно находится на контроле у акимата области. И дети ни в чем не нуждаются. По данным управления здравоохранения, дети полностью обеспечены не только продуктами питания, но и всеми средствами гигиены.

А вот в деле Куралай Исеновой пока больше вопросов, чем ответов. Особенно, если учитывать тот факт, что, по словам Владимира Ли, директор учреждения якобы уезжала в командировку, что никак не подтверждено документально. А это значит, что налицо прямое нарушение трудового законодательства - прогул. Тем более сейчас люди, работающие с маленькими детьми, просто не имеют морального права выезжать куда-то, чтобы не подвергать их опасности заражения коронавирусной инфекцией, обозначили в управлении здравоохранения региона.

«Договор с Куралай Исеновой был расторгнут в связи с непрохождением испытательного срока, - отметил Владимир Ли. - По предварительной информации, одной из причин явилось нецелевое использование денежных средств по линии благотворительности. На данный момент по этому делу ведется антикоррупционное расследование. Управление здравоохранения ВКО проводит все необходимые меры для стабилизации внутренней ситуации в данном учреждении».