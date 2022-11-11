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    Директор дома престарелых похищал пенсионные выплаты и пособия в Карагандинской области

    11 Ноября 2022, 11:29

    АБАЙ. КАЗИНФОРМ - 2 млн тенге штрафа выплатит директор дома престарелых города Абая Карагандинской области Сыздықан Н. за хищения пенсионных выплат и пособий постояльцев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

    Ранее департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области в рамках ОПМ «Qamqor» пресечен факт хищения средств постояльцев дома престарелых, где на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.

    Кроме штрафа, директору запрещено пожизненно занимать должности на государственной службе.

    Также вынесен приговор двум специалистам КГУ по социальной работе Евстафьевой М. и Лимаревой Ю. и работнику Абайского отделения Казпочты Брушневской Л. за хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженным с использованием своего служебного положения.

    Они признаны виновными и им назначено наказания в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля и привлечением к принудительному труду в течение всего срока отбывания наказания.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Коррупция
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