Директор дома престарелых похищал пенсионные выплаты и пособия в Карагандинской области

АБАЙ. КАЗИНФОРМ - 2 млн тенге штрафа выплатит директор дома престарелых города Абая Карагандинской области Сыздықан Н. за хищения пенсионных выплат и пособий постояльцев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Ранее департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области в рамках ОПМ «Qamqor» пресечен факт хищения средств постояльцев дома престарелых, где на содержании находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.

Кроме штрафа, директору запрещено пожизненно занимать должности на государственной службе.

Также вынесен приговор двум специалистам КГУ по социальной работе Евстафьевой М. и Лимаревой Ю. и работнику Абайского отделения Казпочты Брушневской Л. за хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженным с использованием своего служебного положения.

Они признаны виновными и им назначено наказания в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля и привлечением к принудительному труду в течение всего срока отбывания наказания.