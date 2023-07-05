Дипломы с QR-кодом начали выдавать в казахстанских колледжах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках цифровизации сферы образования с текущего года дипломы о техническом и профессиональном, а также послесреднем образовании начали выдаваться с QR-кодом на бланке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Применение технологии автоматической идентификации и верификации данных или QR-кода является нововведением, позволяющим с одной стороны защитить дипломы от подделок, а с другой сразу верифицировать подлинность диплома работодателями.

«QR-код позволит проверить подлинность диплома – он выдаст ссылку на государственный веб-ресурс, где отобразятся сведения о владельце, учебном заведении и реквизиты документа из государственной Национальной образовательной базы данных (НОБД). В QR-коде будут содержаться основные сведения, позволяющие идентифицировать выпускника: Ф.И.О. выпускника, наименование организации, год поступления/выпуска, наименование специальности и квалификации, форма обучения, серия и номер диплома», - пояснил вице-министр просвещения Айбат Ильясов.

Также с 6 июля 2023 года дипломы ТиПО, выданные в текущем году, будут доступны и в цифровом формате по аналогии с цифровыми удостоверениями личности и водительскими удостоверениями через Сервис цифровых документов в личном кабинете портала «электронного правительства» и мобильное приложение «eGov Mobile», а также через приложения банков второго уровня при наличии интеграции. Выпускникам предоставлена возможность через «eGov Mobile» открывать доступ к цифровому диплому по QR-коду или передавать доступную информацию в цифровом виде организациям и физическим лицам. Такая практика уже применяется при выдаче дипломов об окончании высших учебных заведений.

Всего в текущем году более 140 тыс. выпускников колледжей получат дипломы с QR-кодом.