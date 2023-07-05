Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Дипломы с QR-кодом начали выдавать в казахстанских колледжах

    5 Июля 2023, 09:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках цифровизации сферы образования с текущего года дипломы о техническом и профессиональном, а также послесреднем образовании начали выдаваться с QR-кодом на бланке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

    Применение технологии автоматической идентификации и верификации данных или QR-кода является нововведением, позволяющим с одной стороны защитить дипломы от подделок, а с другой сразу верифицировать подлинность диплома работодателями.

    «QR-код позволит проверить подлинность диплома – он выдаст ссылку на государственный веб-ресурс, где отобразятся сведения о владельце, учебном заведении и реквизиты документа из государственной Национальной образовательной базы данных (НОБД). В QR-коде будут содержаться основные сведения, позволяющие идентифицировать выпускника: Ф.И.О. выпускника, наименование организации, год поступления/выпуска, наименование специальности и квалификации, форма обучения, серия и номер диплома», - пояснил вице-министр просвещения Айбат Ильясов.

    Также с 6 июля 2023 года дипломы ТиПО, выданные в текущем году, будут доступны и в цифровом формате по аналогии с цифровыми удостоверениями личности и водительскими удостоверениями через Сервис цифровых документов в личном кабинете портала «электронного правительства» и мобильное приложение «eGov Mobile», а также через приложения банков второго уровня при наличии интеграции. Выпускникам предоставлена возможность через «eGov Mobile» открывать доступ к цифровому диплому по QR-коду или передавать доступную информацию в цифровом виде организациям и физическим лицам. Такая практика уже применяется при выдаче дипломов об окончании высших учебных заведений.

    Всего в текущем году более 140 тыс. выпускников колледжей получат дипломы с QR-кодом.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Цифровой Казахстан Минпросвещения РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Строительство комфортных школ начато в Актюбинской области
    Всего 40% заявок одобрили при наборе в школы Binom в Атырау
    За государственные гранты борются около 7 тысяч выпускников Кызылординской области
    2307 женщин подали заявки на обучение IT-специальностям по программе IT-Aiel
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице