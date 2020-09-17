Дипломы казахстанских вузов будут признаваться в европейских странах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - C 2021 года выпускникам отечественных вузов будет выдаваться обновленное приложение к диплому (Diploma Supplement). Факт сопоставимости квалификаций казахстанского высшего образования с европейскими будет отмечаться в обязательном порядке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, это стало возможным благодаря принятию отчета по самосертификации Национальной рамки квалификаций высшего образования Республики Казахстан С екретариатом Болонского процесса. Другими словами, дипломы казахстанских вузов будут признаваться в европейских странах. Это повысит привлекательность отечественного высшего образования для иностранных студентов.

«Квалификации выпускников казахстанских вузов соответствуют европейским квалификациям. Секретариатом Болонского процесса принят отчет по самосертификации Национальной рамки квалификаций высшего образования Республики Казахстан. Для подготовки данного отчета приказом Министра образования и науки РК была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители МОН РК, Министерства труда и социальной защиты населения РК, Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», отраслевых ассоциаций и казахстанских вузов», - говорится в сообщении МОН.

Отчет по самосертификации продемонстрировал совместимость и сопоставимость Национальной рамки квалификаций высшего образования с Рамкой квалификаций Европейского пространства высшего образования (РК ЕПВО).

Это свидетельствует об успешной гармонизации системы высшего и послевузовского образования Казахстана с системами образования европейского пространства высшего образования.

Напомним, что Болонский процесс был инициирован министрами образования 29 стран в 1999 году для содействия мобильности граждан на рынке труда, усиления конкурентоспособности европейского высшего образования, гармонизации национальных систем высшего образования.