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Дипломы государственного образца прекратят выпускать в Казахстане с 2021 года

24 Декабря 2018 16:08 299
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Дипломы государственного образца прекратят выпускать в Казахстане с 2021 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 2021 года прекратят выпускать дипломы государственного образца. Об этом сообщил вице-министр образования РК Асхат Аймагамбетов в ходе круглого стола по вопросам обеспечения качества образования в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

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«Отмена дипломов государственного образца с 2021 года. Через несколько лет все вузы будут выдавать дипломы собственного образца. Они гарантируют только своей репутацией, качеством знания, своим профессорско-преподавательским составом и не будет уже диплома государственного образца», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Вице-министр подчеркнул, что очень важным вопросом является вопрос сертификации.

«Процедура сертификации, как мера по обеспечению качества и один из важнейших элементов национальной системы квалификации будет внедрена уже с 2021 года. Здесь, конечно, имеются проблемы, мы говорим о том, что у нас пока недостаточное количество профессиональных стандартов. У нас недостаточно еще подготовлены специальные центры для сертификации, поэтому здесь очень много вопросов», - пояснил  Асхат Аймагамбетов.

Тем не менее, как было сообщено, сам институт с 2021 года уже будет работать.

«Это значит, что с 2021 года наличие диплома не гарантирует трудоустройство. Есть диплом - хорошо, но надо принести еще сертификат о том, что присвоена определенная квалификация. В принципе, в нашей стране это система уже действует - у медиков, у некоторого ряда юридических направлений, у аудиторов. Это международная практика, поэтому мы думаем, что это очень важная система», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

На сегодня МОН совместно с НПП «Атамекен» уже проводит работу по оценке образовательных программ.

Фото: liter.kz

 

 

 

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Ключевые слова: молодежь, Образование, Астана,
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Автор:

Серик Сабеков

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