Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Дипломы 10 казахстанских ВУЗов признаются в Узбекистане без нострификации

    27 Марта 2021, 19:00

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Дипломы 10 казахстанских ВУЗов, вошедших в топ-1000 международных рейтингов, признаются в Узбекистане и нострифицируются без экзаменов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Государственная инспекция по надзору и качеством образования Республики Узбекистан обнародовала список зарубежных образовательных учреждений, дипломы которых признаются и нострифицируются напрямую без специальных испытаний.

    В новом документе значатся высшие учебные заведения, входящие в первую тысячу международных образовательных учреждений, признанных такими мировыми рейтингами, как Times Higher Education, The Academic Ranking of World Universities, Quacquarelli Symonds World University Rankings и Times Higher Education.

    В данном рейтинге представлены: КазНУ им.Аль-Фараби, ЕНУ им.Гумилева, Южно-Казахстанский университет им.Ауэзова, КазНТУ им.Сатпаева, КазНАУ, КазНПУ им.Абая, КБТУ, КИМЭП, КарГТУ, КазУМОи МЯ им.Абылай хана.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Образование Вузы Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров