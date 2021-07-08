Дипломированный биотехнолог производил и реализовал «синтетику» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора 2021» столичными полицейскими ликвидирована очередная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков, известных как «Мефедрон» и «Амфетамин», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

Нарколаборатория и интернет магазин, организованный для их дальнейшей реализации располагались в съемной квартире в одном из элитных жилищных комплексов столицы.

Организатором «производства» оказался 27-летний дипломированный биотехнолог, который использовал полученные знания на изготовление и дальнейшую реализацию синтетических наркотиков.

В ходе обыска у подозреваемого обнаружены и изъяты тетрадь с формулами изготовления синтетических наркотиков, электронные весы, химические компоненты для производства психоактивных веществ, колбы с наслоением психотропных веществ, полиэтиленовые пакетики для упаковки, персональный компьютер, через который наркодилер осуществлял сбыт, а также готовая к реализации «синтетика» весом более 10 грамм.

Наркотики задержанный реализовывал через свой личный интернет магазин «бесконтактным способом» путем закладок, оставляя их в людных местах, центральных парках и даже детских площадках.

Так, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в одном из городских парков столицы, задержанный указал сотрудникам полиции на тайники, из которых были изъяты «закладки» с наркотиками.

В результате проведенной операции сотрудниками управления по противодействию наркопреступности из незаконного оборота изъято более 60 разовых доз синтетических наркотиков.

В настоящее время задержанный взят под стражу. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», предусматривающая наказание сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

С начало текущего года, это уже вторая лаборатория, ликвидированная столичными полицейскими. Кроме того, за 6 месяцев т.г. из незаконного оборота изъято более 45 кг различного вида наркотических средств, в том числе «героин», «марихуана», «гашиш» и «синтетические наркотики». Возбуждено 12 уголовных дел.

Нельзя не отметить и помощь от граждан, которые содействуют поимке преступников, занимающихся реализацией смертельного зелья. Так, с начало года от жителей поступило 51 обращение о граффити рисунках с рекламой интернет-магазинов по продаже наркотиков (все граффити удалены).

Работа в данном направлении продолжается.



