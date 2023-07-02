Дипломаты отмечают профессиональный праздник в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Казахстане отмечается День дипломатической службы. В этот день в 1992 году были подписаны указы «О Министерстве иностранных дел РК», «О посольстве РК» и «Об основных обязанностях и правах Чрезвычайного и Полномочного посла РК». Вскоре после этого была принята Концепция внешней политики независимого Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Профессиональный праздник был утвержден указом Президента 1 июля 2009 года.

Во главе дипломатической службы находится Министерство иностранных дел Казахстана. Сфера внешнеполитических отношений государства подразумевает под собой широкий спектр органов, учреждений и организаций, подчиненных МИД. В том числе посольства, консульства за рубежом, представители МИД в международных организациях и так далее. К дипломатической службе также можно отнести и учебные заведения, готовящие кадры для дипломатической работы и находящиеся в ведении Министерства иностранных дел.

«С первых дней нашей независимости вы защищаете интересы нашей страны на международной арене. В условиях нашей нынешней геополитической нестабильности вы вносите огромный вклад в укрепление позиций Казахстана в глобальном мире и развитие сотрудничества с иностранными государствами», - обратился к дипломатам Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время международной конференции «Республика Казахстан в современной системе международных отношений».

Президент подчеркнул, что Казахстан за годы независимости стал солидным и авторитетным государством, активно участвующим в региональных и глобальных процессах.

Во время торжественной церемонии инаугурации в конце прошлого года Касым-Жомарт Токаев обозначил направления внешней политики страны.

«Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами – Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям», - сказал Касым-Жомарт Токаев после торжественной церемонии инаугурации.

По словам Главы государства, Казахстан будет прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами. Казахстан остается приверженным современному международному праву и Уставу ООН.

Казахстан продолжает развивать двустороннее сотрудничество со странами Азии, Европы, Америки, СНГ, Европейским союзом и Советом Европы.

Страна успешно председательствовала в таких международных организациях как ОБСЕ, ОИС, ЕАЭС, ШОС, СНГ, ОДКБ, СВМДА и Тюркском совете, вступила в ВТО, провела международную выставку ЭКСПО-2017. В 2017-2018 годах республика получила место непостоянного члена в СБ ООН.