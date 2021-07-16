Дипломатическая платформа США-Узбекистан-Афганистан-Пакистан по афганскому урегулированию учреждена в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На полях Международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте представители США, Узбекистана, Афганистана и Пакистана приняли решение о создании новой четырехсторонней площадки консультаций по афганскому урегулированию, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Представители США, Узбекистана, Афганистана и Пакистана договорились учредить новую четырехстороннюю дипломатическую платформу, направленную на расширение региональной взаимосвязанности. Стороны считают, что долгосрочный мир и стабильность в Афганистане имеют решающее значение для региональной взаимосвязанности и выражают единое мнение, что мир и региональные связи взаимно усиливают друг друга», - сообщает МИД Республики Узбекистан.

По данным ведомства, признавая историческую возможность дальнейшего развития эффективных международных торговых маршрутов, стороны также надеются сотрудничать для расширения торговли, создания транзитных маршрутов и укрепления деловых связей. Для определения условий этого сотрудничества стороны договорились встретиться в ближайшие месяцы.

Фото: mfa.uz

